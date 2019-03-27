Талисман Евро-2020 побывал на "Газпром-Арене"

Теги чемпионат европызенит санкт-петербургалександр ерохин

Талисман Евро-2020 побывал на "Газпром-Арене"

Официальный талисман Евро-2020 Скиллзи прибыл в Санкт-Петербург, сообщают российские СМИ.

Маскот континентального первенства побывал на "Газпром-Арене", где вместе с полузащитником "Зенита" Александром Ерохиным показал свои умения владения мячом.

Напомним, что "Газпром-Арена" примет три матча группового этапа Евро-2020 и четвертьфинал турнира.

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