Тальяфико: "Чтобы остановить Роналду, нужно работать всей командой"
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико рассказал, чего ждет от матча с "Ювентусом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Во встрече с "Ювентусом" мы будем полны энтузиазма, как и в матче с "Реалом". Чтобы остановить Роналду, нужно работать всей командой. Мы должны показать свою лучшую игру, контроль, владение.
Нам будет сложно, однако у нас будет 180 минут. Нам необходима стратегия", - сказал Тальяфико.
Матч "Аякс" - "Ювентус" пройдет в Амстердаме 10 апреля. Ответная встреча состоится 16 апреля в Турине.
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