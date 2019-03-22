Тальяфико: "Чтобы остановить Роналду, нужно работать всей командой"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико рассказал, чего ждет от матча с "Ювентусом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Во встрече с "Ювентусом" мы будем полны энтузиазма, как и в матче с "Реалом". Чтобы остановить Роналду, нужно работать всей командой. Мы должны показать свою лучшую игру, контроль, владение.

Нам будет сложно, однако у нас будет 180 минут. Нам необходима стратегия", - сказал Тальяфико.

Матч "Аякс" - "Ювентус" пройдет в Амстердаме 10 апреля. Ответная встреча состоится 16 апреля в Турине.

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