Тальяфико готов покинуть "Аякс"
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико задумался об уходе из клуба.
"Я думаю, что летом настанет время для важного шага. Пока пытаюсь не думать об этом и сосредоточиться на ближайших важных играх.
Мне льстит интерес английских клубов, так как я считаю АПЛ самой конкурентоспособной лигой. Я мог бы играть за "Бетис", однако перешел в "Аякс" из-за их философии", - приводит слова Тальяфико The Mirror.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Арсенал", "Атлетико", "Барселона" и "Реал".
Тальяфико выступает за "Аякс" с 2017 года. В этом сезоне на его счету пять голов и 7 ассистов в 37 матчах.
Читайте также: "Тоттенхэм" вступает в борьбу за Тальяфико. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Вратарь "Уотфорда" откажется от участия в финале Кубка Англии
-
"Болонья" уверенно разобралась с "Кьево"
-
"Атлетико" не собирается увеличивать клаусулу Облака
-
Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу
-
Тальяфико готов покинуть "Аякс"
-
"Арсенал" нашел замену Рэмзи в Италии
-
Головин поделился планами на будущее
-
Партей не собирается в "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель прокомментировал промах Шупо-Мотинга
-
Хамес получил европейское гражданство
-
Младший брат Мбаппе решил повторить путь Килиана
-
Ракитич определился с новым клубом
-
"Милан" не будет продлевать соглашение с Бильей
-
Головин хочет стать киберспортсменом
-
В Румынии рефери сделал предложение коллеге прямо на поле
-
Моуринью поделился ожиданиями от матчей "МЮ" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус"
-
Быстров: "Спаллетти обосрался в "Зените"
-
Роналду тренировался в общей группе перед матчем с "Аяксом"
-
Поданы апелляции на продление ареста братьев Кокориных и Протасовицкого
-
"Ахмат" в гостях добыл волевую победу над "Оренбургом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|АДО Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ Венло
|29
|33
|14
|Фортунна Ситтард
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21