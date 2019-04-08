Тальяфико готов покинуть "Аякс"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико задумался об уходе из клуба.

"Я думаю, что летом настанет время для важного шага. Пока пытаюсь не думать об этом и сосредоточиться на ближайших важных играх.

Мне льстит интерес английских клубов, так как я считаю АПЛ самой конкурентоспособной лигой. Я мог бы играть за "Бетис", однако перешел в "Аякс" из-за их философии", - приводит слова Тальяфико The Mirror.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Арсенал", "Атлетико", "Барселона" и "Реал".

Тальяфико выступает за "Аякс" с 2017 года. В этом сезоне на его счету пять голов и 7 ассистов в 37 матчах.

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