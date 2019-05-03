Тальяфико исключил свой уход из "Аякса"

Игрок "Аякса" Николас Тальяфико заявил, что не собирается покидать клуб этим летом. Об этом сообщает твиттер голландской команды.

По информации источника, на 26-летнего игрока претендовал миланский "Интер".

"Хочу сказать вам, что буду играть в "Аяксе" и в следующем сезоне. Надеюсь, это будет отличный год, как и нынешний", - сказал футболист.

Рыночная цена Тальяфико - 25 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за "Аякс" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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