Тальяфико летом может перейти в "Барселону"
"Барселона" намерена купить игрока "Аякса" Николаса Тальяфико, утверждает Marca.
По данным издания, испанский клуб хочет купить 26-летнего футболиста этим летом. Голландский клуб готов отпустить футболиста не меньше, чем за 20 миллионов евро. "Барселона" не готова платить требуемую сумму.
Стоит отметить, что в игроке также заинтересован "Реал", "Атлетико" и "Арсенал".
В "Барселону" этим летом могут перейти два игрока "Аякса".
В нынешнем сезоне каталонский клуб участвовал в 21 матче, отметившись 1 голом и 4 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22