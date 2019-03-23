Тальяфико летом может перейти в "Барселону"

Теги барселонааяксниколас тальяфикотрансферы

Тальяфико летом может перейти в "Барселону"

"Барселона" намерена купить игрока "Аякса" Николаса Тальяфико, утверждает Marca.

По данным издания, испанский клуб хочет купить 26-летнего футболиста этим летом. Голландский клуб готов отпустить футболиста не меньше, чем за 20 миллионов евро. "Барселона" не готова платить требуемую сумму.

Стоит отметить, что в игроке также заинтересован "Реал", "Атлетико" и "Арсенал". 

В "Барселону" этим летом могут перейти два игрока "Аякса".

В нынешнем сезоне каталонский клуб участвовал в 21 матче, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

А еще: Юношеская сборная России под руководством Кержакова проиграла Японии| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето

Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов