Тальяфико летом может перейти в "Барселону"

"Барселона" намерена купить игрока "Аякса" Николаса Тальяфико, утверждает Marca.

По данным издания, испанский клуб хочет купить 26-летнего футболиста этим летом. Голландский клуб готов отпустить футболиста не меньше, чем за 20 миллионов евро. "Барселона" не готова платить требуемую сумму.

Стоит отметить, что в игроке также заинтересован "Реал", "Атлетико" и "Арсенал".

В "Барселону" этим летом могут перейти два игрока "Аякса".

В нынешнем сезоне каталонский клуб участвовал в 21 матче, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

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