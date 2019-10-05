Тальяфико летом отказал "Атлетико"
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико минувшим летом мог перейти в мадридский "Атлетико".
Аргентинец заявил, что у него было предложение от "матрасников", однако он решил ещё минимум год провести в амстердамском клубе.
Тальяфико выступает за "Аякс" с января 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.
Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
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|О
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|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Барселона
|7
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|Реал Сосьедад
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|7
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|Вильярреал
|7
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|Эйбар
|8
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|Валенсия
|7
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|Бетис
|8
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|7
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|Осасуна
|7
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|15
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|Хетафе
|7
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|17
|Сельта Виго
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|19
|Мальорка
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|7
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