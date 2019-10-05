Тальяфико летом отказал "Атлетико"

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Тальяфико летом отказал "Атлетико"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико минувшим летом мог перейти в мадридский "Атлетико".

Аргентинец заявил, что у него было предложение от "матрасников", однако он решил ещё минимум год провести в амстердамском клубе.

Тальяфико выступает за "Аякс" с января 2018 года, сыграл 75 матчей, забил 11 голов и сделал 11 ассистов.

Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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