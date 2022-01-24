Тальяфико настаивает на своем переходе в "Барселону"

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Тальяфико настаивает на своем переходе в "Барселону"

Фото: инстаграм Тальяфико\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Аргентины и амстердамского "Аякса" Николас Тальяфико продолжает настаивать на своем переходе в "Барселону" в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на интерес некоторых других клубов, сам аргентинец хочет перейти только лишь в "Барселону" и верит, что до закрытия трансферное окна клубы все-таки согласуют переход игрока.

"Аякс" хочет продать футболиста, в то время как "Барселона" готова только на аренду с правом выкупа. Защитник уговаривает амстердамский клуб, чтобы они его отпустили.

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