Тальяфико раскритиковал "Аякс" из-за отказа отпускать его в "Барселону"

Фото инстаграм Николаса Тальяфико

Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико остался крайне недоволен позицией клуба по поводу его будущего.

В январе аргентинского фулбека хотела купить "Барселона", однако его не отпустили на "Камп Ноу".

"Это была уникальная возможность перейти в такой клуб, как "Барселона". Это мечта, но "Аякс" не помог мне её воплотить в жизнь. Я разочарован. Чувствую, что мой профессионализм мне навредил", - приводит слова Тальяфико AS.

В текущем сезоне латиноамериканец сыграл за "Аякс" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

29-летний Тальяфико связан с клубом из Амстердама контрактом до июня 2023 года.

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