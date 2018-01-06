Тальяфико стал игроком "Аякса"
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Индепендьенте" Николаса Тальяфико.
Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. 25-летний аргентинец заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2022 года.
Тальяфико выступал за "Индепендьенте" с 2015 года, сыграл 111 матчей и забил 2 гола. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|43
|2
|Аякс
|17
|38
|3
|АЗ
|17
|35
|4
|Зволле
|17
|33
|5
|Фейеноорд
|16
|29
|6
|Утрехт
|15
|27
|7
|Витесс
|16
|24
|8
|Херенвен
|17
|23
|9
|АДО Ден Хааг
|17
|23
|10
|Хераклес
|16
|21
|11
|ВВВ Венло
|17
|19
|12
|Гронинген
|16
|17
|13
|Эксельсиор
|16
|17
|14
|Виллем II
|17
|16
|15
|Твенте
|17
|14
|16
|НАК Бреда
|17
|13
|17
|Спарта Роттердам
|16
|11
|18
|Рода ЮК
|17
|11