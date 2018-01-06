Тальяфико стал игроком "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Индепендьенте" Николаса Тальяфико.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. 25-летний аргентинец заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2022 года.

Тальяфико выступал за "Индепендьенте" с 2015 года, сыграл 111 матчей и забил 2 гола. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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