Тальяфико стал игроком "Аякса"

Теги аяксниколас тальяфикоиндепендьенте

Тальяфико стал игроком "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Индепендьенте" Николаса Тальяфико.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. 25-летний аргентинец заключил с амстердамским клубом контракт до лета 2022 года.

Тальяфико выступал за "Индепендьенте" с 2015 года, сыграл 111 матчей и забил 2 гола. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

Не пропустите: Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов