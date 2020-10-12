Тальяфико в январе может перейти в "Манчестер Сити"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико зимой может перейти в "Манчестер Сити", утверждает The Sun.

По информации издания, английский клуб давно следит за 27-летним игроком, однако пока не может договориться о сумме сделки. "Горожане" готовы заплатить за трансфер защитника 20 миллионов евро. "Аякс" хочет получить как минимум 25 млн евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 1 ассистом.

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