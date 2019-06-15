Тальяфико: "Я так сильно впечатлен желанием Месси побеждать"

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Тальяфико: "Я так сильно впечатлен желанием Месси побеждать"

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед матчем Кубка Америки с Колумбией рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси. Об этом сообщает Record.

"Мне очень повезло играть с Месси. Я так сильно впечатлен его желанием победы. Он спокоен, но старается изо всех сил.Мы все хотим внести вклад в победу", - сказал футболист.

Завтра, 16 июня, Аргентина встретится с Колумбией. Начало - 01:00 (мск).

Ранее главный тренер Аргентины Скалони ярко высказался о Месси.

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