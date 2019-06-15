Тальяфико: "Я так сильно впечатлен желанием Месси побеждать"
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед матчем Кубка Америки с Колумбией рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси. Об этом сообщает Record.
"Мне очень повезло играть с Месси. Я так сильно впечатлен его желанием победы. Он спокоен, но старается изо всех сил.Мы все хотим внести вклад в победу", - сказал футболист.
Завтра, 16 июня, Аргентина встретится с Колумбией. Начало - 01:00 (мск).
Ранее главный тренер Аргентины Скалони ярко высказался о Месси.
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|Тигре
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|Уракан
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|25
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|Альдосиви
|25
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|Годой Крус
|25
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|Ньюэллз Олд Бойз
|25
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|Банфилд
|25
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|25
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|Химнасия Ла-Плата
|25
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|Патронато Парана
|25
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|20
|Росарио Сентраль
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|26
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|Сан-Мартин Сан-Хуан
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|Бельграно
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|Сан Лоренцо
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|Колон
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|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
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