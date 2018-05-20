"Тамбов" – "Амкар" – 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного переходного матча за место в РФПЛ между "Тамбовом" и "Амкаром" - 0:1.

Видео: "Тамбов" – "Амкар" – 0:1.

Не пропустите: "Амкар" побеждает "Тамбов" и во втором матче, сохраняя прописку в РФПЛ. | http://soccernews.ru