"Тамбов" арендовал ещё одного игрока московского "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Антона Терехова в "Тамбов".

Аутсайдер РПЛ позаимствовал 23-летнего футболиста до завершения нынешнего сезона.

У "Тамбова" нет опции выкупа хавбека, однако в июне он и так станет свободным агентом.

Напомним, что ранее "Динамо" отдало в аренду "Тамбову" ещё одного игрока - Владислава Карапузова.

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