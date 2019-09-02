"Тамбов" арендовал Мекладзе у "Спартака"

"Тамбов" взял в аренду нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе. Его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.



22-летний Мелкадзе является воспитанником "Спартака". За основную команду он стал играть с 2015 года. В прошлом сезоне он выступал в аренде в "Тосно".



"Спартак" после 8 туров РПЛ занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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