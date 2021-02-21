"Тамбов" арендовал полузащитника "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Владислав Карапузов перешел в "Тамбов", сообщает "Спорт-Экспресс".

Тамбовский клуб бесплатно арендовал футболиста до конца сезона. Ожидается, что "Тамбов" в ближайшие дни арендует в "Динамо" еще одного игрока.

21-летний Карапузов является воспитанником "Локомотива". За "Динамо" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек провел пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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