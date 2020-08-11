"Тамбов" арендовал у "Краснодара" форварда Онугху

"Тамбов" арендовал нападающего "Краснодара" Германан Онугху. Об этом сообщается в твиттере клуба.

24-летний футболист заключил контракт с "Тамбовом" до лета 2021 года. Соглашение включает в себя право выкупа футболиста.

Минувший сезон футболист провел за "Краснодар-2", забив 11 голов в 23 матчах ФНЛ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: ГЕРМАН ОНУГХА



Состав футбольного клуба «Тамбов» на правах аренды пополнил нападающий «Краснодара» Герман Онугха. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до конца сезона, с последующим правом выкупа.



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