"Тамбов" арендовал защитника "Сочи"

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"Тамбов" арендовал защитника "Сочи"

"Тамбов" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Сочи" Игоря Юрганова.

26-летний футболист перешёл из одного клуба РПЛ в другой на правах аренды до конца сезона.

В первой части нынешней кампании Юрганов испытывал дефицит игровой практики, проведя всего 9 матчей.

Контракт игрока с "Сочи" истекает летом. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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