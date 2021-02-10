"Тамбов" будет платить игрокам не больше 50 тысяч рублей
"Тамбов" не сможет платить большие зарплаты новым игрокам, заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.
"Футболисты на просмотре — это игроки из клубов ФНЛ и ПФЛ. Мы рассматриваем все варианты. Можем предложить какую-то минимальную ставку, скажем, 50 тысяч рублей. Если новички будут готовы играть за эти деньги, то будем подписывать контракты. Мы эти условия всем озвучили, потому что сейчас будет большая реструктуризация долгов. Мы будем брать тех футболистов, за которых будут платить другие клубы, например, ЦСКА, "Ростов", "Рубин", чтобы игроки получали от них зарплату.
У нас будут или игроки, которым нужна практика, или те, которые готовы получать 50 тысяч рублей. Все деньги, которые будут приходить в клуб, будут уходить на погашение долгов. Если оплатим их, тогда с нас снимут запрет на регистрацию новичков", — приводит слова Худякова "Р-Спорт".
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