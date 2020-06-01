"Тамбов" будет тренировать на базе казанского "Рубина"
Футбольный клуб "Тамбов" будет тренировать на базе казанского "Рубина". Об этом сообщает "Бизнес Online".
По данным источника, клуб будет заниматься в Казани с 1 по 7 июня. "Рубин" также занимается подготовкой к возобновлению сезона.
В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает 14 место, "Тамбов" располагается на 11 позиции.
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|Команда
|М
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|22
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|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
|22
|20