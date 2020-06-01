Футбольный клуб "Тамбов" будет тренировать на базе казанского "Рубина". Об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным источника, клуб будет заниматься в Казани с 1 по 7 июня. "Рубин" также занимается подготовкой к возобновлению сезона.

В турнирной таблице РПЛ "Рубин" занимает 14 место, "Тамбов" располагается на 11 позиции.

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