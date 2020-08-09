"Тамбов" договорился о переходе двух игроков "Краснодара"

Футболисты "Краснодара" защитник Алексей Грицаенко и нападающий "Краснодара" Герман Онугха перейдут в "Тамбов".

"Грицаенко расторг контракт с "Краснодаром" и подписывается с нами на два года. Еще берем в аренду Онугху на год", – сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В минувшем сезоне 25-летний Грицаенко выступал за "Тамбов" на правах аренды, провел за клуб 19 матчей и забил один гол. На счету 24-летнего Онугхи три матча за "Краснодар".

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