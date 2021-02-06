"Тамбов" доиграет сезон в РПЛ

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что команда не снимется с чемпионата.

Напомним, что клуб имеет многомиллионные долги, в связи с чем готовился к банкротству. Однако в ситуацию вмешались РФС и РПЛ, которые помогут тамбовчанам доиграть сезон.

"Двое суток назад ситуация была очень тяжёлой, основным выходом из неё было банкротство. Сейчас же всё резко поменялось. Есть дорожная карта, по которой "Тамбов" будет исправлять своё текущее положение. Команда будет доигрывать сезон. Мы соберём боеспособный коллектив. Задействуем тех, кто остался из основного состава, а также привлечём ребят из молодёжки. Ведётся большая селекционная работа, будем брать футболистов в аренду", - сказал Худяков.

По итогам 19 туров "Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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