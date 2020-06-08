"Тамбов" готовится к возобновлению РПЛ в Тамбове

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"Тамбов" готовится к возобновлению РПЛ в Тамбове

"Тамбов" готовится к возобновлению розыгрыша РПЛ в Тамбове, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня, 8 июня, команда провела общее занятие на стадиона "Спартака". Клуб будет здесь готовится до первого официального матча после возобновления. 

21 июня "Тамбов" в гостях сыграет с "Уфой".

Ранее сообщалось, что домашние матчи сезона "Тамбов" проведет в Нижнем Новогороде.

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