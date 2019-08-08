"Тамбов" и полузащитник Секу Думбия расторгли трудовые соглашения

"Тамбов" расторг контракт по обоюдному согласию с хавбеком Секу Думбия. Футболист будет выступать в "Армавире".



"Мы благодарим Секу за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успехов в новом коллективе!", - написала пресс-служба "Тамбова".



Думбия за всю свою карьеру играл в клубе "Саксан", "Заря" и "Слуцк".



В сезоне 2017 года Думбия участвовал в 22 матчах. В "Тамбове" он играл с зимы 2019 года.

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