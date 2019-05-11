"Тамбов" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ

"Тамбов" и "Сочи" набрали по 67 очков в турнирной таблице ФНЛ и досрочно вышли в РПЛ.

Ранее "Томь", которая располагается на третьем месте в чемпионате, не сумела одолеть "Шинник" (0:1) в 36-м туре ФНЛ и потеряла возможность пройти в Премьер-Лигу.

"Тамбов" и "Сочи" за два тура до конца чемпионата получили путевку в РПЛ.

Напомним, в этом сезоне петербургский "Зенит" досрочно оформил чемпионство России.

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