"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году

В рамках 19-го тура РПЛ "Тамбов" и "Урал" победителя не выявили - ничья 1:1.

Счёт открыли гости усилиями Отмана Эль-Кабира, однако номинальные хозяева поля (матч проходил в Саранске) ещё до перерыва отыгрались благодаря голу Германа Онугха.

"Тамбов" ушёл на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, "Урал" - на 12-м.

"Тамбов" – "Урал" - 1:1

Голы: 0:1 – 29 Эль-Кабир, 1:1 – 45 Онугха.

"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Каплиенко, Ароян, Володько, Карасев, Килин, Кабахидзе (Тилль, 65), Чуперка, Костюков (Карапетян, 75), Онугха.

"Урал": Помазун, Калинин, Кулаков, Герасимов, Ефремов (Татаринов, 87), Эль-Кабир, Йовичич (Бавин, 78), Мишкич, Евсеев (Подберезкин, 68), Егорычев, Аугустыняк.

Не пропустите: СМИ: Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона. | http://soccernews.ru