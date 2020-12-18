"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году
В рамках 19-го тура РПЛ "Тамбов" и "Урал" победителя не выявили - ничья 1:1.
Счёт открыли гости усилиями Отмана Эль-Кабира, однако номинальные хозяева поля (матч проходил в Саранске) ещё до перерыва отыгрались благодаря голу Германа Онугха.
"Тамбов" ушёл на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице чемпионата, "Урал" - на 12-м.
"Тамбов" – "Урал" - 1:1
Голы: 0:1 – 29 Эль-Кабир, 1:1 – 45 Онугха.
"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Каплиенко, Ароян, Володько, Карасев, Килин, Кабахидзе (Тилль, 65), Чуперка, Костюков (Карапетян, 75), Онугха.
"Урал": Помазун, Калинин, Кулаков, Герасимов, Ефремов (Татаринов, 87), Эль-Кабир, Йовичич (Бавин, 78), Мишкич, Евсеев (Подберезкин, 68), Егорычев, Аугустыняк.
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