"Тамбов" лишился еще одного футболиста перед возобновлением сезона

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"Тамбов" лишился еще одного футболиста перед возобновлением сезона

Молдавский полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка покинул клуб, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям издания, футболист забрал из клуба свои документы и получил статус свободного агента. Чуперка покинул клуб из-за продолжительной невыплаты зарплаты. 

Таким образом, в расположении "Тамбова" остались всего восемь футболистов, среди которых двое вратари.

28-летний Чуперка выступал за "Тамбов" с 2018 года. Всего он провел за клуб 78 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.

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