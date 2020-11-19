"Тамбов" может бойкотировать матч со "Спартаком"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что футболисты тамбовского клуба могут не выйти на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" из-за финансовых проблем.
"Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч с "Краснодаром", однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с "Уфой". Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять. За какой период долг? От области мы не получали финансирования с июня", - приводит слова Худякова "Чемпионат".
Матч "Спартак" - "Тамбов" состоится 5 декабря в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 14 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Тамбов" находится на 13-й позиции.
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