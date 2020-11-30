"Тамбов" может лишиться группы основных игроков в матче со "Спартаком"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что основные игроки команды собираются бойкотировать матч 17-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" из-за невыплаты зарплаты.

"Ребята настроены на бойкот матча со "Спартаком" очень серьезно. Я, как руководитель, буду делать все, чтобы команда сыграла в полном составе. Но здесь от меня мало что зависит. Руководство региона на связь пока так и не вышло. Играть мы точно будем, но в каком составе, неизвестно", - приводит слова Худякова "Чемпионат".

Матч "Спартак" - "Тамбов" состоится 5 декабря в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 16 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. "Тамбов" с 12 очками находится на 14-й позиции.

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