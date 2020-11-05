"Тамбов" может объединиться с "Кубанью"
"Тамбов" слиться в один клуб с краснодарской "Кубанью", чтобы сохранить место в Российской Премьер-Лиге, сообщает журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.
По данным источника, руководством тамбовского клуба готово перевезти команду в Краснодар. Ранее "Тамбов" вел переговоры об объединении с "Нижним Новгородом" и "Мордовией".
После 13 туров "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Кубань" находится на второй позиции в своей зоне в ПФЛ.
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