"Тамбов" может окончательно переехать в другой город

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"Тамбов" может окончательно переехать в другой город

Власти Мордовии намерены перевезти "Тамбов" в Саранск. В этом случае клуб планируют объединить с "Мордовией", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным источника, тамбовский клуб испытывает проблемы с инфраструктурой и финансированием. "Тамбов" уже более полугода играет в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". 

В прошлом сезоне "Тамбов" мог переехать в Нижний Новгород, но переезд в итоге не состоялся.

После восьми туров "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре "Тамбов" на своем поле сыграет со "Спартаком" (26 сентября).

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