"Тамбов" может окончательно переехать в другой город
Власти Мордовии намерены перевезти "Тамбов" в Саранск. В этом случае клуб планируют объединить с "Мордовией", сообщает "Рейтинг букмекеров".
По данным источника, тамбовский клуб испытывает проблемы с инфраструктурой и финансированием. "Тамбов" уже более полугода играет в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".
В прошлом сезоне "Тамбов" мог переехать в Нижний Новгород, но переезд в итоге не состоялся.
После восьми туров "Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре "Тамбов" на своем поле сыграет со "Спартаком" (26 сентября).
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|Арсенал Тула
|22
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|Спартак Москва
|22
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|Сочи
|23
|27
|10
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|27
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|Урал
|22
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|Тамбов
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