"Тамбов" может прекратить существование после окончания сезона
Фото: ФК "Тамбов"
"Тамбову" грозит расформирование после окончания текущего сезона.
По сведениям "РБ Спорт", руководство клуба не отправило заявку на получение лицензии. Отметим, что РФС принимал заявки до 25 марта.
Таким образом, "Тамбов" не будет допущен к играм следующего сезона и, вероятно, прекратит существование.
Напомним, что ранее клуб был близок к снятию с чемпионата из-за финансовых проблем. Долг клуба составляет 500 миллионов рублей.
После 23 туров "Тамбов" идет в РПЛ на последнем месте.
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