"Тамбов" может сняться с чемпионата России

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков не исключил, что команда не сможет доиграть текущий сезон РПЛ.

"Снятие с чемпионата? Всё может быть. Но мы будем делать всё для того, чтобы исправить ситуацию", - сказал функционер.

"Тамбов" по итогам 14 туров занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что общая задолженность клуба составляет около 360 миллионов рублей, из них порядка 140 миллионов - это долги по зарплате и премиальным перед футболистами.

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