"Тамбов" может сняться с РПЛ менее чем через месяц

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"Тамбов" может сняться с РПЛ менее чем через месяц

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала ситуацию с возможным выходом клуба из числа участников российской Премьер-лиги.

"Если в течение двух месяцев не будет погашена задолженность по зарплате и судебные дела продолжатся, наверное, это будет конец и крах. Если у нас к концу января не будет понимания, думаю, это уже будет конец. Пока живём и планируем работать. Мы планируем первый сбор в Крымске. 15 января там собирается команда, пару недель там будем, а дальше будет видно. Если что-то решится, значит решится, если нет, значит будем сниматься. Раз мы собираем команду, значит на что-то рассчитываем. Пока трудно сказать, что будет дальше", - сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что футболистам "Тамбова" пообещали во второй половине декабря выплачивать долги по зарплате.

Команда ушла на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице РПЛ после 6 поражений подряд.

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