"Тамбов" на выезде обыграл "Ротор" в чемпионате России

"Тамбов" обыграл "Ротор" в матче 11-го тура чемпионата России.

В составе гостей голами отметились Александр Карапетян и Герман Онугха.

"Ротор" - "Тамбов" - 0:2 (0:0)

Голы: Карапетян, 57 - 0:1, Онугха, 82 - 0:2

"Тамбов" с 11 баллами занимает 12 место в таблице, "Ротор" с 3 баллами - на последней позиции.

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