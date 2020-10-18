"Тамбов" на выезде обыграл "Ротор" в чемпионате России
"Тамбов" обыграл "Ротор" в матче 11-го тура чемпионата России.
В составе гостей голами отметились Александр Карапетян и Герман Онугха.
"Ротор" - "Тамбов" - 0:2 (0:0)
Голы: Карапетян, 57 - 0:1, Онугха, 82 - 0:2
"Тамбов" с 11 баллами занимает 12 место в таблице, "Ротор" с 3 баллами - на последней позиции.
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