"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ
"Тамбов" вырвал победу у "Спартака" в гостевом матче 26-го тура РПЛ.
Отметим, это второе поражение кряду московского клуба.
"Спартак" - "Тамбов" - 2:3 (1:0)
Голы: Бакаев, 36 - 1:0, Чуперка, 60 - 1:1, Ларсон, 64 - 1:2, Грицаенко, 73 - 2:2, Обухов 82 (пенальти) - 2:3
"Спартак": Максименко, Маслов, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров (Тил, 65), Крал, Бакаев (Мирзов, 83), Жиго, Ларссон (Понсе, 65), Соболев.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Килин, Карасев (Каплиенко, 62), Чуперка, Грицаенко, Обухов, Федчук (Кабахидзе, 63).
"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте.
А еще: Мостовой намекнул, что готов обсудить со "Спартаком" назначение на пост тренера| http://soccernews.ru
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