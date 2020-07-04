"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ

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"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ

"Тамбов" вырвал победу у "Спартака" в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

Отметим, это второе поражение кряду московского клуба.

"Спартак" - "Тамбов" -  2:3 (1:0)

Голы: Бакаев, 36 - 1:0, Чуперка, 60 - 1:1, Ларсон, 64 - 1:2, Грицаенко, 73 - 2:2, Обухов 82 (пенальти) - 2:3

"Спартак": Максименко, Маслов, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров (Тил, 65), Крал, Бакаев (Мирзов, 83), Жиго, Ларссон (Понсе, 65), Соболев.

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Килин, Карасев (Каплиенко, 62), Чуперка, Грицаенко, Обухов, Федчук (Кабахидзе, 63).

"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте.

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Очередной судья обыграл Спартак! И всем по х..., никаких контрольных комиссий, ни какого контроля!

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