"Тамбов" намерен увести Жиркова из "Зенита"



Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что клуб готов сделать предложение полузащитнику "Зенита" Юрию Жиркову.

"Конечно, мы хотим видеть Юру. Он свой, тамбовский парень. Но мы тоже понимаем, что у него очень хорошие составляющие, хороший этап в карьере. Помимо нас, у него будут много клубов, которые захотят его заполучить. И условия они дадут лучше наших. У меня есть его прямой телефон, мы с ним дружим. Но пока конкретики нет никакой.

Конечно, будем делать ему предложение. Но подождем до лета точно. Вы же сами понимаете, что наша задача — остаться в Премьер-лиге. Если мы останемся, сделаем предложение. Но сейчас что-то предлагать неправильно и некорректно. Когда поймем, где мы продолжим играть, тогда и будем решать вопросы комплектования команды. Все-таки Юрий — игрок РПЛ, а не ФНЛ", — приводит слова Худякова "Рейтинг Букмекеров".

36-летний Жирков является уроженцем Тамбова. С 2001 по 2003 года он выступал за тамбовский "Спартак". В нынешнем сезоне хавбек провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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