"Тамбов" намерен возобновить тренировки 1 апреля
"Тамбов" планирует возобновить тренировки 1 апреля. На данный момент вся команда находится на карантине. Об этом сообщила генеральный директор клуба Ольша Коновалова.
"Мы распустили команду по домам. Тренировки должны начаться с 1 апреля. Раньше проверок на коронавирус точно никаких не будет, а потом посмотрим, что скажут врачи. Пока у нас все спокойно, заболевших нет", - цитирует Коновалову ТАСС.
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