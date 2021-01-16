"Тамбов" назначил нового президента

"Тамбов" на своём официальном сайте объявил об изменениях в руководстве клуба.

Президентом назначен Валерий Оганесян, который известен как основатель московского "Арарата".

В ближайшее время новый руководитель клуба познакомится с футболистами и персоналом.

"Тамбов" ушёл на зимнюю паузу, занимая последнее место в РПЛ. У него многомиллионные долги перед игроками.

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