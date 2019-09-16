"Тамбов" не будет наказывать Григоряна за резкое высказывание после матча с ЦСКА

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"Тамбов" не будет наказывать Григоряна за резкое высказывание после матча с ЦСКА

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сказала, что клуб не будет наказывать главного тренера Александра Григоряна за высказывание по поводу матча 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

Напомним, после матча специалист сказал: "Не уверен, что буду пересматривать это говно".

"Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет.

Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно", - сказала Коновалова. 

Напомним, что "Тамбов" с 5 баллами занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в ФНЛ.

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