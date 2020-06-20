"Тамбов" объявил о переходе экс-хавбека "Луча"

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"Тамбов" объявил о переходе экс-хавбека "Луча"

Бывший атакующий полузащитник "Луча" Никита Саламатов официально стал игроком "Тамбова".

Стороны заключили контракт до конца текущего сезона с опцией продления до 2021 года.

26-летний хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался "Тамбову" бесплатно. 

В новой команде Саламатов взял себе 7-й игровой номер.

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