"Тамбов" объявил о переходе трёх футболистов
Пресс-служба "Тамбова" объявила о подписании контрактов с тремя игроками.
Новобранцами клуба стали вратарь Сергей Рыжиков, а также форварды Александр Карапетян и Виталий Балашов. Они перешли из "Крыльев Советов", "Сочи" и "Олимпика" соответственно.
Вратарь Сергей Рыжиков, а также нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов подписали контракты с «Тамбовом»!— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 3, 2020
Все подробности переходов будут доступны на нашем сайте в ближайшее время
Добро пожаловать в клуб, парни! #ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KcK4bFpjZG
В прошлом сезоне "Тамбов" финишировал в РПЛ на 14-м месте. 8 августа команда проведёт первый матч в новом розыгрыше чемпионата. Соперник - "Ростов".
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