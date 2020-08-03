"Тамбов" объявил о переходе трёх футболистов

Пресс-служба "Тамбова" объявила о подписании контрактов с тремя игроками.

Новобранцами клуба стали вратарь Сергей Рыжиков, а также форварды Александр Карапетян и Виталий Балашов. Они перешли из "Крыльев Советов", "Сочи" и "Олимпика" соответственно.

Вратарь Сергей Рыжиков, а также нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов подписали контракты с «Тамбовом»!



Все подробности переходов будут доступны на нашем сайте в ближайшее время



Добро пожаловать в клуб, парни! #ФКТамбовВРПЛ pic.twitter.com/KcK4bFpjZG — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 3, 2020

В прошлом сезоне "Тамбов" финишировал в РПЛ на 14-м месте. 8 августа команда проведёт первый матч в новом розыгрыше чемпионата. Соперник - "Ростов".

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