"Тамбов" объявил о переходе трёх футболистов

Теги тамбовтрансферысергей рыжиковалександр карапетян

"Тамбов" объявил о переходе трёх футболистов

Пресс-служба "Тамбова" объявила о подписании контрактов с тремя игроками.

Новобранцами клуба стали вратарь Сергей Рыжиков, а также форварды Александр Карапетян и Виталий Балашов. Они перешли из "Крыльев Советов", "Сочи" и "Олимпика" соответственно.

В прошлом сезоне "Тамбов" финишировал в РПЛ на 14-м месте. 8 августа команда проведёт первый матч в новом розыгрыше чемпионата. Соперник - "Ростов".

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