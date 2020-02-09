"Тамбов" объявил о переходе украинского защитника

Украинский защитник Александр Каплиенко перешел из тбилисского "Динамо" в "Тамбов", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался российскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2022 года.

23-летний Каплиенко - воспитанник запорожского "Металлурга". За "Динамо" он выступал с 2019 года, провел за клуб 14 матчей и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Металлист", "Черноморец" и "Смолевичи". Сыграл восемь матчей за юношескую сборную Украины U19.

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