"Тамбов" объявил о переходе воспитанника "Спартака"

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"Тамбов" объявил о переходе воспитанника "Спартака"

Нападающий курского "Авангарда" Артем Федчук перешел в "Тамбов", сообщает официальный сайт клуба.

Условия сделки не разглашаются. Футболист подписал с тамбовским клубом контракт до лета 2022 года.

25-летний Федчук является воспитанником "Спартака". В "Авангард" он перешел в 2017 году. Всего за курский клуб он провел 78 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

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