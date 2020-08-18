"Тамбов" обыграл "Химки" и одержал первую победу в РПЛ

"Тамбов" минимально обыграл "Химки" в матче 3-го тура РПЛ.

Победный гол забил Валерий Чуперка на 14-й минуте.

"Тамбов" набрал первые очки в сезоне после двух стартовых поражений. У "Химок" 1 балл.

"Тамбов" - "Химки" - 1:0

Гол: Чуперка, 14 - 1:0

"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Каплиенко, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Костюков (Тетрашвили, 69), Ойеволе, Карапетян (Килин, 41), Обухов (Панченко, 69).

"Химки": Лантратов, Идову, Данилкин, Тихий, Мартусевич, Боженов (Ломовицкий, 46), Корян, Полярус, Трошечкин, Алиев (Конате, 46), Дядюн (Липовой, 58).

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