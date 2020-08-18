"Тамбов" обыграл "Химки" и одержал первую победу в РПЛ

Теги тамбовхимки

"Тамбов" обыграл "Химки" и одержал первую победу в РПЛ

"Тамбов" минимально обыграл "Химки" в матче 3-го тура РПЛ.

Победный гол забил Валерий Чуперка на 14-й минуте. 

"Тамбов" набрал первые очки в сезоне после двух стартовых поражений. У "Химок" 1 балл.

"Тамбов" - "Химки" - 1:0

Гол: Чуперка, 14 - 1:0

"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Каплиенко, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Костюков (Тетрашвили, 69), Ойеволе, Карапетян (Килин, 41), Обухов (Панченко, 69).

"Химки": Лантратов, Идову, Данилкин, Тихий, Мартусевич, Боженов (Ломовицкий, 46), Корян, Полярус, Трошечкин, Алиев (Конате, 46), Дядюн (Липовой, 58).

Не пропустите: Тедеско не полетел со "Спартаком" на матч с "Уфой"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бартомеу сообщил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Куман

Бартомеу сообщил, что новым главным тренером "Барселоны" станет Куман

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов