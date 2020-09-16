"Тамбов" обыграл "Машук-КМВ" в матче группового турнира Кубка России

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"Тамбов" обыграл "Машук-КМВ" в матче группового турнира Кубка России

"Тамбов" обыграл "Машуком-КМВ" в матче группового турнира Кубка России.

"Машук-КМВ" -  "Тамбов" - 1:2 (0:1)

Голы: Онугха, 22 - 0:1, Панченко, 81 - 0:2, Кренделев, 90+4 (с пенальти) - 1:2.

"Машук-КМВ": Калюжный, Лебедев, Данилов, Алборов, Кабулов, Шумахов, Кренделев, Камболов, Цакоев, Родин, Дулаев.

"Тамбов": Чагров, Шляков, Таказов, Грицаенко, Головня, Килин, Костюков, Кабахидзе, Балашов, Карапетян, Онугха.

В группе 10 также выступает брянское "Динамо".

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