"Тамбов" одержал победу над "Уфой" в 7-м туре РПЛ

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"Тамбов" одержал победу над "Уфой" в 7-м туре РПЛ

В рамках 7-го тура РПЛ "Тамбов" выиграл у "Уфы" со счётом 2:0.

Голы в свой актив записали Алексей Грицаенко и Михаил Костюков.

"Тамбов" – "Уфа" - 2:0

Голы: Грицаенко, 42 - 1:0, Костюков, 79 - 2:0.

"Тамбов": Рыжиков, Шляков, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Чуперка (Костюков, 57), Карасев (Балашов, 80), Грицаенко, Каплиенко, Панченко (Онугха, 80), Обухов (Карапетян, 66).

"Уфа": Беленов, Сухов (Бизяк, 70), Аликин, Неделчару, Данченко, Фольмер (Гиоргобиани, 55), Безденежных, Йокич, Алиев, Табидзе (Тилль, 55), Жамалетдинов.

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