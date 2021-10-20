"Тамбов" официально признан банкротом
Арбитражный суд Тамбовской области вынес вердикт по делу футбольного клуба "Тамбов".
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - говорится в судебном решении.
При этом не было найдено признаков преднамеренного банкротства клуба.
Напомним, что "Тамбов" официально прекратил своё существование в мае из-за финансовых проблем. Ещё в прошлом сезоне команда выступала в РПЛ.
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