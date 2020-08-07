"Тамбов" оформил шестой летний трансфер

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"Тамбов" оформил шестой летний трансфер

"Тамбов" продолжает усиливаться в преддверии старта нового сезона.

Ранее клуб уже оформил трансферы вратаря Сергея Рыжикова, а также форвардов Александра КарапетянаВиталия Балашова и Кирилла Панченко. Кроме того, был официально анонсирован переход защитника ЦСКА Наира Тикнизяна.

Очередным новичком "Тамбова" стал центрбек Александр Головня из столичной "Родины". Его взяли в аренду на один год.

21-летний футболист выбрал себе 12-й игровой номер.

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