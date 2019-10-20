"Тамбов" определился с двумя основными претендентами на пост главного тренера

СМИ узнали, кто может возглавить "Тамбов" после отставки Александра Григоряна.

По информации "Рейтинга Букмекеров", основными кандидатами на пост главного тренера команды являются Рашид Рахимов и Магомед Адиев.

Сообщается, что руководство клуба уже провело предварительные переговоры с обоими специалистами.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 13 матчах всего 8 очков.

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