"Тамбов" определился с главным тренером до конца сезона

Руководство "Тамбова" решило, что исполнять обязанности главного тренера команды до конца сезона будет Сергей Первушин, который стал временным наставником после увольнения Александра Григоряна.

"Решение принято - мы точно оставляем Сергея Первушина до конца сезона. Никаких других вариантов рассматривать не будем, руководство выражает доверие Первушину. На категорию Pro он может подать документы летом и уже после этого исполнять обязанности главного тренера. До лета Тимур Шипшев будет де-юро главным тренером, а Первушин – де-факто, у нас задача – остаться в РПЛ, поэтому если нынешний тренерский штаб всё выполнит, то естественно мы продолжим сотрудничество. То, что сейчас происходит, нам нравится, нас всё устраивает. В матче с "Локомотивом" мы на ничью наиграли. Но ничего страшного, мы возьмём ещё свои очки в нужных встречах", - сказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

В 17 турах "Тамбов" набрал 17 очков и расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

После смены тренера команда одержала 3 победы в 4 матчах и потерпела одно поражение от "Локомотива".

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